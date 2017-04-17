أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك إقبال كثيف من المصريين على الحدائق والمتنزهات، منوهه إلى أن مصر تعيش مشاعر مخلطة ما بين الفرح والألم.

وقالت في برنامجها “هنا العاصمة”، المذاع على شاشة “سي بي سي”، مساء الإثنين، أن شم النسيم مر جميلاً على كل المصريين وإن كان ما يزال لدينا بعض الألم جراء الإرهاب لكن إرادة الحياة يجب أن تتغلب.

وتابعت ساخرة: “لما حد يقولك حرام تعيد قوله حرام أنت يا أخي.. دي أعياد بتجمع المصريين”.