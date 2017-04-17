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نبيل نعيم يكشف مفاجأة تخص خلية البحيرة
الشيخ نبيل نعيم القيادي في تنظيم الجهاد

نبيل نعيم يكشف مفاجأة تخص خلية البحيرة

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:11 م
كتب - متابعات

أكد الشيخ نبيل نعيم، القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، أن “خلية البحيرة” المقبوض عليها تلقت أموال قطرية، وتم العثور على لافتات مكتوبة باللغة الفارسية أثناء التحرز على الأسلحة المخزنة.
وقال في مداخلة هاتفية برنامج “صح النوم”، المذاع على شاشة  “LTC”، مساء الإثنين، أن تلك اللافتات الفارسية تدل على أنها أسلحة من بقايا الحرب تم تهريبها من دولة سوريا.
وشدد على ضرورة أن تكون الضربات الأمنية استباقية، حيث أن الأصل في مكافحة الجريمة أن تمنع وقوعها.

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