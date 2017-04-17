أكد الشيخ نبيل نعيم، القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، أن “خلية البحيرة” المقبوض عليها تلقت أموال قطرية، وتم العثور على لافتات مكتوبة باللغة الفارسية أثناء التحرز على الأسلحة المخزنة.

وقال في مداخلة هاتفية برنامج “صح النوم”، المذاع على شاشة “LTC”، مساء الإثنين، أن تلك اللافتات الفارسية تدل على أنها أسلحة من بقايا الحرب تم تهريبها من دولة سوريا.

وشدد على ضرورة أن تكون الضربات الأمنية استباقية، حيث أن الأصل في مكافحة الجريمة أن تمنع وقوعها.