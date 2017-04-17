أكدت هناء رفعت، المشرف العام على مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن هناك 58 واقعة تحرش لفظي في حديقة الحيوان وتم تحرير محاضر بهم، مشيرًة إلى أن المجلس مازال يتابع الأمر.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، مساء الإثنين، أن ظاهرة التحرش بدأت فى الانحصار بسبب التواجد الشرطي المكثف بالأماكن المزدحمة، كما أن الأحداث الأخيرة التي مرت على المصريين جعلت الجميع يدًا واحدة.