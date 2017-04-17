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58 واقعة تحرش لفظي في حديقة الحيوان اليوم
التحرش بالنساء‎

58 واقعة تحرش لفظي في حديقة الحيوان اليوم

الإثنين، 17 ابريل 2017 10:00 م
كتب - متابعات

أكدت هناء رفعت، المشرف العام على مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة، أن هناك 58 واقعة تحرش لفظي في حديقة الحيوان وتم تحرير محاضر بهم، مشيرًة إلى أن المجلس مازال يتابع الأمر.

وقالت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج “هنا العاصمة”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، مساء الإثنين، أن ظاهرة التحرش بدأت فى الانحصار بسبب التواجد الشرطي المكثف بالأماكن المزدحمة، كما أن الأحداث الأخيرة التي مرت على المصريين جعلت الجميع يدًا واحدة.

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