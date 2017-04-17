أكد اللواء خالد عكاشة، الخبير الأمني، أن الحملات الأمنية كشفت عن وجود مزرعة يمتلكها أحد القيادات الإخوانية بشكل رسمي بالبحيرة، موضحًا أنها تحوي مخزون استراتيجي من الأسلحة والمتفجرات.

وقال في مداخلة تليفونية ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على شاشة “المحور” مساء الإثنين، أن هذه المزرعة استخدمت تقنيات حديثة للحفر تحت الأرض وانشاء الممرات، لافتًا إلى أنها تعمل في مجال الزراعة كستار للتغطية على عملها الأصلي.

ولفت إلى أن البنادق الآلية التي وُجدت في هذه المزرعة كانت أسلحة كبيرة تستخدم في الجيوش، مضيفًا أنه كان يوجد مصنع صغير لإعداد الأدوات الكيماوية، مشيرًا إلى أنهم استعانوا بالمتخصصين، متابعًا: “ربما العبوة التي فُجرت بالكنيسة البطرسية صُنعت في هذه المزرعة”