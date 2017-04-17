 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 10:33 مساءً
روابط سريعة
تفاصيل جديدة تخص "مزرعة الموت"
الخبير الامني خالد عكاشة

تفاصيل جديدة تخص "مزرعة الموت"

الإثنين، 17 ابريل 2017 09:29 م
كتب - متابعات

أكد اللواء خالد عكاشة، الخبير الأمني، أن الحملات الأمنية كشفت عن وجود مزرعة يمتلكها أحد القيادات الإخوانية بشكل رسمي بالبحيرة، موضحًا أنها تحوي مخزون استراتيجي من الأسلحة والمتفجرات.

وقال في مداخلة تليفونية ببرنامج “90 دقيقة”، المذاع على شاشة “المحور” مساء الإثنين، أن هذه المزرعة استخدمت تقنيات حديثة للحفر تحت الأرض وانشاء الممرات، لافتًا إلى أنها تعمل في مجال الزراعة كستار للتغطية على عملها الأصلي.

ولفت إلى أن البنادق الآلية التي وُجدت في هذه المزرعة كانت أسلحة كبيرة تستخدم في الجيوش، مضيفًا أنه كان يوجد مصنع صغير لإعداد الأدوات الكيماوية، مشيرًا إلى أنهم استعانوا بالمتخصصين، متابعًا: “ربما العبوة التي فُجرت بالكنيسة البطرسية صُنعت في هذه المزرعة”

روابط:
رابط مختصر
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3