نفي علاء ميهوب، رئيس لجنة التحليل والإحصاء بالاهلي، وجود أية خلافات بينه وحسام البدري، المدير الفني للفريق، بشأن أية تعاقدات جديدة للفريق، مؤكدا أنه يعمل في إطار ورؤية وتوجيهات تخدم متطلبات حسام البدري والفريق الأول.

وأوضح ميهوب أن علاقته بحسام البدري بعيدة عما يتم تأويله خلال بعض وسائل الإعلام، لاسيما أنه يعمل في إطار متفق عليه مع المدير الفني للفريق الأول.

وأشار ميهوب إلى أن لجنة الإحصاء والتحليل لم تتعاقد بعد مع لاعبين جدد، وأن اللاعب محمد عنتر لاعب الأسيوطي مثله مثل عدد كبير من اللاعبين يتم متابعتهم، سواء في الدوري الممتاز أو في الدرجة الأولى وقطاع الناشئين.

وأضاف أن اللجنة مع نهاية الموسم الحالي، ستقدم التقرير الفني المطلوب عن مثل هذه التعاقدات الجديدة لحسام البدري، باعتباره صاحب الرأي الأول والأخير في حسم مثل هذه التعاقدات حسب حاجته ورؤيته الفنية.