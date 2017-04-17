عبدالرحيم علي يناشد "النواب" الاستجابة لرؤية مجلس الدولة بشأن قانون الهيئات القضائيةالإثنين، 17 ابريل 2017 09:13 م
ناشد عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس وجميع أعضاء المجلس الاستجابة لما انتهى إليه مجلس الدولة بشأن قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية حفاظًا علي وحدة الوطن الذي سيتضرر كثيرا في حال نشوب صدام متوقع بين السلطتين التشريعية والقضائية، علي خلفية موافقة مجلس النواب علي القانون بصيغته الحالية والضرب بعرض الحائط برؤية القضاة التي جسدتها ملاحظات مجلس الدولة علي القانون.
و كان عبدالرحيم علي قد عقد لقاء مع نادى قضاة مصر والتقي رئيس مجلس النواب حيث عرض علي الطرفين مبادرته المتمثلة في استجابة النواب لما ينتهي اليه مجلس الدولة وقبول القضاة به كمخرج وحيد يقي الطرفين ويقي البلاد شرور صدام لا يجوز في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد بين السلطتين التشريعية والقصائية.
وفي حين جاء رد نادي القضاة الممثل الشرعي المنتخب للقضاة موافقا علي المبادرة تحفظ علي عبد العال في لقائه مع النائب علي المبادرة باعتبار ان رأي مجلس الدولة رأيا استشاريا لكنه وعد بدراسة الموقف بعد اعلان مجلس الدولة قراره بما يمنع اي صدام بين الطرفين.
وبالأمس أكد مجلس الدولة على رفضه لمشروع قانون السلطة القضائية الامر الذي دعي النائب عبد الرحيم علي لاعادة مناشدة زملائه في مجلس النواب عبر بيان له صباح اليوم الالتزام بما انتهي اليه مجلس الدولة فيما يخص القانون وإعادته للجنة التشريعية ليعاد صياغته بمشاركة القضاة ( اصحاب الشأن) واشار “علي” الي ان هذه الخطوة هي المخرج الوحيد من أزمة قد تنشب بين الهيئتين التشريعية والقضائية تخسر فيها مصر الكثير في وقت نحن احوج فية للوحدة الوطنية بين جميع مؤسسات الدولة للوقوف صفا واحدا في مواجهه قضايا الإرهاب والتطرف وما يحاك ضد البلاد من مؤامرات داخلية وخارجية.
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