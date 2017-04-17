أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر، أن مشاهدة الأفلام الإباحية تطرد الملائكة من المنزل، وتجلب الشياطين.

واستشهد الجندي، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، بواقعة السيدة خديجة، عندما سرد لها رؤيته للوحى، أثناء وجودها فى الغرفة، وكشفت عن ساقيها فاختفى الوحى، متابعا: “الملائكة عندها حياء أما الشياطين فليس عندها حياء”.