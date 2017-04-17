 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 10:44 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. ماذا قال خالد الجندي عن مشاهدة الأفلام الإباحية؟!
الشيخ خالد الجندي

شاهد.. ماذا قال خالد الجندي عن مشاهدة الأفلام الإباحية؟!

الإثنين، 17 ابريل 2017 09:11 م

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر، أن مشاهدة الأفلام الإباحية تطرد الملائكة من المنزل، وتجلب الشياطين.

واستشهد الجندي، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، بواقعة السيدة خديجة، عندما سرد لها رؤيته للوحى، أثناء وجودها فى الغرفة، وكشفت عن ساقيها فاختفى الوحى، متابعا: “الملائكة عندها حياء أما الشياطين فليس عندها حياء”.



اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3