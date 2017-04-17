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دبلوماسي جزائري: ما تردد عن طلب توضيحات بشأن تقسيم ليبيا ليس صحيحا
النزاع المسلح بالهلال النفطي في ليبيا‎

دبلوماسي جزائري: ما تردد عن طلب توضيحات بشأن تقسيم ليبيا ليس صحيحا

الإثنين، 17 ابريل 2017 08:36 م

قال مصدر دبلوماسي جزائري ” إن المعلومات المزعومة التي تداولتها الصحافة حول طلب الجزائر توضيحات بخصوص مشروع تقسيم ليبيا لا أساس لها من الصحة”.

وأضاف المصدر الدبلوماسي - في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية - ” لم يصدر عن الجزائر أي طلب على الإطلاق للحصول على توضيحات كما تناقلت ذلك الصحافة التي تقوم بعض عناوينها بتأويلات مغرضة بلغت حد زعم توجيه طلب جزائري لواشنطن عبر قنوات دبلوماسية”.

وتابع ” لم يحدث على الإطلاق أن طلب الطرف الجزائري مثل هذه المعلومات ، كما أن الطرف الأمريكي لم يذكر مثل هذا المشروع المتعلق بتقسيم ليبيا”.

وقال المصدر الدبلوماسي ” من الأهمية بمكان التذكير في هذا الصدد بثبات الموقف الجزائري إزاء الأزمة الليبية والداعي الى حل سياسي توافقي قائم على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية بعيدا عن أي تدخل خارجي والذي يبقى البديل الوحيد للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية وسيادتها الوطنية وتلاحم شعبها ، ونؤكد على أن الجزائر التي تتعامل على قدم المساواة مع كافة الأطراف الليبية تحظى بثقة كل هذه الأطراف”.

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