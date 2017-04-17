 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 09:06 مساءً
روابط سريعة
وزير التموين عن غلاء الأسعار: المقاطعة قد تكون فعالة
الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

وزير التموين عن غلاء الأسعار: المقاطعة قد تكون فعالة

الإثنين، 17 ابريل 2017 08:35 م

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سلاح المقاطعة قد يكون جيد جدًا وفعال من وجهة نظره كمواطن، “ولكن كوزير فالمقاطعة ليست حلاً، ولا بد من وجود خطط وتوفير احتياطيات استراتيجية، وعقد اتفاقيات مع الجهات المنتجة للتواجد بالسوق”.

وأكد “المصيلحى”، خلال حواره عبر فضائية “العربية” الإخبارية، على ضرورة اتخاذ جميع الاحيتاطيات والإجراءات، حتى لا تدخل مصر في أي موجة غلاء أخرى، موضّحًا أن تعويم الجنيه جعل البضاعة المصرية “رخيصة” ما ساهم في زيادة التصدير.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تستهدف تنظيم الدعم وليس تخفيضه، قائلاً إنه يوجد 19 مليون من أصل 71 مليون مستفيد من بطاقات التموين برغم نقص البيانات، وأكد أن القوات المسلحة هى شبكة الأمان ودرع الشعب، وهى جزء من الدولة ودائمة الدعم للمنظومات كافة.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3