أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن سلاح المقاطعة قد يكون جيد جدًا وفعال من وجهة نظره كمواطن، “ولكن كوزير فالمقاطعة ليست حلاً، ولا بد من وجود خطط وتوفير احتياطيات استراتيجية، وعقد اتفاقيات مع الجهات المنتجة للتواجد بالسوق”.

وأكد “المصيلحى”، خلال حواره عبر فضائية “العربية” الإخبارية، على ضرورة اتخاذ جميع الاحيتاطيات والإجراءات، حتى لا تدخل مصر في أي موجة غلاء أخرى، موضّحًا أن تعويم الجنيه جعل البضاعة المصرية “رخيصة” ما ساهم في زيادة التصدير.

وأشار وزير التموين إلى أن الوزارة تستهدف تنظيم الدعم وليس تخفيضه، قائلاً إنه يوجد 19 مليون من أصل 71 مليون مستفيد من بطاقات التموين برغم نقص البيانات، وأكد أن القوات المسلحة هى شبكة الأمان ودرع الشعب، وهى جزء من الدولة ودائمة الدعم للمنظومات كافة.