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اتحاد الكرة: مباراة الزمالك و"الجيش" في موعدها ولا نية للتأجيل
عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة
عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة

اتحاد الكرة: مباراة الزمالك و"الجيش" في موعدها ولا نية للتأجيل

الإثنين، 17 ابريل 2017 08:28 م

رفض عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، التعليق على غياب فريق الزمالك عن مباراة المقاصة الأخيرة، موضحا أنه ينتظر تقرير الحكم محمد فاروق لحسم القرارات الخاصة بالمباراة والتي ستحسم غدا الثلاثاء.

وقال حسين، في تصريحاته لقناة “أون سبورت”، إن مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقبلة ستقام في موعدها المحدد يوم الأربعاء المقبل، مشددا على أنه لا توجد أي نية للتأجيل.

وتابع، أن ضيق الوقت وضغط المباريات يمنعه من تأجيل أي مباراة، خاصة أنه يرغب في إنهاء الدوري مطلع يوليو المقبل.

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