سفير السودان بالقاهرة يرحب بزيارة شكري للخرطومالإثنين، 17 ابريل 2017 08:19 م
رحب الدكتور عبد المحمود عبد الحليم، سفير السودان بمصر، بزيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري، إلى الخرطوم يوم الخميس المقبل لعقد اجتماعات لجنة التشاور السياسي بين البلدين، وأكد أنها زيارة مهمة في هذا التوقيت تتيح الحديث و تبادل وجهات النظر مع نظيره السوداني حول الملفات السياسية و الاقتصادية و القنصلية ، معربا عن أمله فى أن تؤدي الزيارة إلى تهدئة الاوضاع و اعادة الحيوية للعلاقات السودانية المصرية، داعيا الى عدم السماح بتغلغل التوتر الى القواعد الشعبية لأن الرهان ظل دوما على دفء علاقات المودة و التضامن بين شعبي البلدين.
وأوضح السفير السوداني بالقاهرة في تصريحات له اليوم، أن الآمال مازالت معقودة على علاقات نموذجية بين الخرطوم و القاهرة تقوم على المصالح المشتركة و الاحترام المتبادل رغم الانفلات الاعلامي وبقاء بعض القضايا العالقة و الحساسة دون حل، بحسب وكالة “أونا”.
وأوضح، أن السودان ومصر تتطابق وجهات نظرهما ازاء العديد من القضايا و هذا لا يمنع تفاوت مواقفهما أو رؤاهما بشأن قضايا أخرى.. وهو ماينبغي للطرفين السعي لتعزيز مواقفهما المتطابقة وايجاد قواسم مشتركه للموضوعات التي لا تتطابق وجهات نظهرهما بشأنها.
وطالب السفير السوداني، بالاقبال على الشراكة بين البلدين بوتيرة اسرع وتنفيذ ماتم الاتفاق عليه في وثيقة الشراكة الاستراتيجية وبقية الاتفاقات الاخرى ، لافتا الى ان التنفيذ غير المتوزان لاتفاقية الحريات الاربع مثلا و التي تسهل حركة الشعبين وتجعل التواصل سهلا والتي ظل السودان ينفذها بقدر كبير من جانب واحد انعكس بسلبياته على اوضاع مواطنينا بمصر.
وطالب، الاشقاء في مصر ايضا بالاقدام دون ترد في التوجه لايجاد حل للمشكلات العالقة بين البلدين و التي ظلت تؤخر مسيرة التعاون الثنائي وفي مقدمتها قضية حلايب و التي بدون الاقدام على معالجتها ستظل تعكر صفو العلاقات بين البلدين و يقتضي التمهيد لحل القضية وقف الاجراءات المصرية الاحادية في مثلث حلايب ثم الجلوس و التفاوض و الا فيمكن للبدين الذهاب الى التحكيم.
ونفى السفير عبد المحمود بشدة، أن يكون لمصر اي تحفظ على علاقات السودان بدول الخليج ، و قال ان علاقات مصر نفسها بدول الخليج قائمة ومستمرة و التعاون العربي المشترك يتعزز بتعاون دوله، و السودان اول الكاسبين من علاقات عربية مستقرة وجادة.
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