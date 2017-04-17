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"الحكومة" تناقش تعديلات سوق المال الأربعاء المقبل
شريف اسماعيل ـ الحكومة‎

"الحكومة" تناقش تعديلات سوق المال الأربعاء المقبل

الإثنين، 17 ابريل 2017 08:13 م

يعقد مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل بعد غد الأربعاء، اجتماعه الإسبوعي لمناقشة القضايا الأمنية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ويناقش، رئيس مجلس الوزراء، تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تهدف إلى التوافق مع القواعد والمعايير الدولية، وإتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق المصرى، وتحقيق الشمول المالى، وتفعيل دور القطاع المالى الغير مصرفى، بحيث يكون محركا اساسيا للنمو الاقتصادى من خلال حزمة من الاصلاحات.

كما يناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين وتخصيص أراض لبعض المحافظات للمنفعة العامة، وكذلك أيضا توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.

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