تظاهر مئات الأشخاص بضواحى مدينة اسطنبول التركية احتجاجا على فوز معسكر “نعم ” المؤيد للتعديلات الدستورية التي تهدف لتوسيع سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأغلبية ضئيلة في الاستفتاء الذي جري أمس.

وذكرت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم الإثنين أن المتظاهرين - الذين قاموا بمسيرات في حي (بشكتاش) الواقع فى القطاع الأوروبي من اسطنبول وحي (كاديكوي) في القطاع الأسيوي من المدينة - رفعوا لافتات معارضة لنتائج الاستفتاء كتب عليها ” الفوز لنا ” ، ورددوا هتافات تقول “أردوغان لص وقاتل”.

وكان اثنان من أكبر أحزاب المعارضة التركية قد طالبا بالغاء نتيجة الاستفتاء ، مشيرين إلى حدوث سلسلة من المخالفات خلال عملية التصويت.

يذكر أن قرار لجنة الانتخابات في تركيا بالسماح بقبول ما يزيد عن مليون بطاقة اقتراع لا تحمل الختم الرسمى تسبب في حدوث غضب ، كما أثار الشكوك بشأن مدى مشروعية الاستفتاء ، ورصدت بعثة المراقبة الدولية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا سلسلة أخرى من المخالفات ، موضحة أن قرار لجنة الانتخابات المشار اليه قوض أية ضمانات ضد التزوير.