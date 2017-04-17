قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، من علماء الأزهر، إن من شروط التوبة هى الإقرار بالذنب، لافتا إلى أن هناك مشكلة كبيرة معاصرة فى المجتمع وهى عدم وجود شجاعة الإقرار بالحق.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، أن أول من أصر على خطئيته ولا يعترف بها هو أبليس، وهو ما ترتب عليه طرده من رحمة الله.