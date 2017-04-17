هاجم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عميد كلية بالأزهر، أدلى بتصريحات حول أن الآراء الفقيهة المتعددة تعتبر قضية أمن قومى، قائلا: “عشان تعرفوا إحنا وصلنا لمصيبة سوداة”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “الدكتور ده حولنا لجواسيس وتخابر، لأننا في رأيه بنهدد الأمن القومي، أنا مسكت نفسي عن المشاركة في حلقة البرنامج اللي كان بيتكلم فيه، ده كلامه غير طبيعي، ده أستاذ فين بيشتغل إيه، ده لو أنا مكانه أكرم لي أسيب شغلي من الصبح”.