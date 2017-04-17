 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 09:08 مساءً
روابط سريعة
شاهد.. خالد الجندي لـ"عميد كلية بالأزهر": "حولتنا لجواسيس"
خالد الجندي

شاهد.. خالد الجندي لـ"عميد كلية بالأزهر": "حولتنا لجواسيس"

الإثنين، 17 ابريل 2017 07:47 م

هاجم الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عميد كلية بالأزهر، أدلى بتصريحات حول أن الآراء الفقيهة المتعددة تعتبر قضية أمن قومى، قائلا: “عشان تعرفوا إحنا وصلنا لمصيبة سوداة”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”: “الدكتور ده حولنا لجواسيس وتخابر، لأننا في رأيه بنهدد الأمن القومي، أنا مسكت نفسي عن المشاركة في حلقة البرنامج اللي كان بيتكلم فيه، ده كلامه غير طبيعي، ده أستاذ فين بيشتغل إيه، ده لو أنا مكانه أكرم لي أسيب شغلي من الصبح”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3