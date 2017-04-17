تعقد الجزائر وروسيا، غدا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الدورة الثانية للمشاورات الثنائية حول الأمن ومحاربة الإرهاب التي أقرها البلدان سنة 2016.

وذكرت وزارة الشئون الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم الاثنين - أن وزير الشئون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل سيترأس الوفد الجزائري خلال هذه المحادثات، في حين سيترأس الوفد الروسي ممثل المجلس الوطني للأمن في روسيا فانديكتوف ألكسندر.

وأضاف البيان أن الطرفين سيتباحثان حول محاربة الإرهاب على المستوى الإقليمي والدولي، إضافة إلى مناقشة أهم النزاعات والأزمات الإقليمية خاصة الأوضاع في ليبيا ومالي والساحل وسوريا، كما سيتطرق الوفدان إلى محاربة الإرهاب المعلوماتي والجريمة الإلكترونية، فضلا عن العلاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

يشار إلى أن الدورة الأولى من المشاورات عقدت بالعاصمة الروسية موسكو في شهر يوليو من العام الماضي.