1320 دار نشر من 65 دولة في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2017الإثنين، 17 ابريل 2017 08:18 م
أعلنت هيئة أبو ظبى للسياحة والثقافة عن تفاصيل الدورة السابعة والعشرين لمعرض أبو ظبى الدولى للكتاب، الذى يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى مركز أبوظبى الوطنى للمعارض خلال الفترة من 26 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل.
وقال سيف سعيد غباش مدير عام هيئة أبو ظبى للسياحة والثقافة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة فى منارة السعديات، اليوم الاثنين، نلتقى مجدداً فى عاصمة الثقافة والفكر، فى منارة السعديات، المنطقة التى احتضنت مؤخراً قمة القيادات الثقافية العالمية بتنظيم من هيئة أبوظبى للسياحة والثقافة، لنؤكد أننا نفى بوعدنا فى جعل أبوظبى منارة للثقافة وشعلة لا تنطفئ فى سبيل المعرفة والفكر. وأضاف “غباش”، استطعنا هذا العام تحقيق زيادة فى المساحات المحجوزة لتصبح 35,148 متر مربع، بعدد إجمالى للعارضين بلغ 1320 عارضاً وبزيادة قدرها 60 عارضاً عن السنة الماضية، يمثلون 65 دولة من حول العالم، وبما يزيد عن 500 ألف عنوان من أكثر من 30 لغة، وبرنامج يضم أكثر من 800 جلسة حوارية وندوة وورشة عمل خلال دورة العام الجارى.
وأكد محمد الشحى مدير إدارة البحوث والإصدارات فى هيئة أبوظبى للسياحة والثقافة، فى كلمته خلال المؤتمر الصحفى، أن البرنامج الثقافى والمهنى لمعرض أبوظبى الدولى للكتاب للعام 2017 ثمرة للتعاون مع جمهور الكتاب والقراء، وعالم النشر والعديد من المؤسسات العلمية والثقافية التى تجعل المنطقة مركزاً رئيساً للنشاط الأدبى والفكرى، وتجسيداً لمبادرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الخاصة بإدراج مادة “التربية الأخلاقية” فى المناهج والمقررات الدراسية فى دولة الإمارات.
وأضاف “الشحى”، أن هذه الندوات والفعاليات تعكس التزامنا وتفانينا فى إرساء وتطوير أسس النشر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويكمن الهدف الأساسى من هذا البرنامج فى تكريس مكانة إمارة أبوظبى كوجهة للثقافة والنشر، ومما لا شك فيه بأن المعرض سيوفر للزوار فرصاً تعليمية رائعة ويفتح الأبواب أمامهم لإبرام الصفقات الناجحة.
ويقدم المعرض هذا العام أكثر من 800 فعالية ثقافية تتنوع بين تلك التى تسلط الضوء على حياة وسيرة وإسهامات الفيلسوف ابن عربي، وتلك التى تقدّم المنجز الثقافى والفكرى للصين ضيف شرف المعرض، إلى جانب فعاليات البرنامج المهنى للناشرين ضمن نادى الأعمال، وركن الإبداع للناشئة، وركن النشر الرقمى، وعروض الطبخ، وسينما الصندوق الأسود، والبرنامج الثقافى، وتواقيع الكتب وركن المؤلفين.
يشار إلى أن فعاليات المعرض تبدأ يوم الأربعاء 26 إبريل حيث يفتح المعرض أبوابه للجمهور عند الساعة الحادية عشر صباحاً، أما سائر أيام المعرض فتفتح الأبواب من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة العاشرة مساء، بينما تفتح الأبواب يوم الجمعة من 4 عصراً إلى 10 مساءً.
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