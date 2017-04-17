أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، عدم تجديد عقد جون تيري قائد الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وأشار النادي اللندني - عبر موقعه الرسمي - إلى أنه تم الاتفاق مع تيري على الرحيل بنهاية الموسم، ووجه له الشكر على مسيرته الطويلة مع البلوز التي بدأت عام 1998، وتوج خلالها بـ14 لقبًا محليًا وأوروبيًا، على مدار 713 مباراة، حمل فيها شارة القيادة خلال 578 مباراة، وسجل 66 هدفًا.

وقال تيري “بعد 22 عامًا، فإن الكلمات تعجز عن توجيه الشكر للجميع بهذا النادي العريق، سواء المدربين، زملائي اللاعبين، ومسؤولي النادي وكذلك الجماهير التي دعمتنا كثيرًا للتتويج بالألقاب”.

وأضاف اللاعب الإنجليزي المخضرم: “أعتقد أن نهاية الموسم الجاري هو الوقت المناسب للرحيل، لا يزال لدي قدرة على الاستمرار في الملاعب، ولكن أحترم أن فرصي في المشاركة أساسيًا مع الفريق في الوقت الحالي، تبدو ضعيفة، لذا أسعى لتحدٍ جديد في مكان آخر، وسأتحدث عن مستقبلي ووجهتي القادمة في وقت لاحق، حتى لا أؤثر على مسيرة الفريق”.

واختتم جون تيري تصريحاته قائلا “سأبقى مشجعًا لهذا النادي، وبالطبع، متحمس لإنهاء الموسم الأخير لي مع الفريق بحصد مزيد من البطولات”.