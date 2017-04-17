تشيلسي يعلن عدم تجديد تعاقده مع قائد الفريق جون تيريالإثنين، 17 ابريل 2017 07:20 م
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، مساء اليوم الاثنين، عدم تجديد عقد جون تيري قائد الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.
وأشار النادي اللندني - عبر موقعه الرسمي - إلى أنه تم الاتفاق مع تيري على الرحيل بنهاية الموسم، ووجه له الشكر على مسيرته الطويلة مع البلوز التي بدأت عام 1998، وتوج خلالها بـ14 لقبًا محليًا وأوروبيًا، على مدار 713 مباراة، حمل فيها شارة القيادة خلال 578 مباراة، وسجل 66 هدفًا.
وقال تيري “بعد 22 عامًا، فإن الكلمات تعجز عن توجيه الشكر للجميع بهذا النادي العريق، سواء المدربين، زملائي اللاعبين، ومسؤولي النادي وكذلك الجماهير التي دعمتنا كثيرًا للتتويج بالألقاب”.
وأضاف اللاعب الإنجليزي المخضرم: “أعتقد أن نهاية الموسم الجاري هو الوقت المناسب للرحيل، لا يزال لدي قدرة على الاستمرار في الملاعب، ولكن أحترم أن فرصي في المشاركة أساسيًا مع الفريق في الوقت الحالي، تبدو ضعيفة، لذا أسعى لتحدٍ جديد في مكان آخر، وسأتحدث عن مستقبلي ووجهتي القادمة في وقت لاحق، حتى لا أؤثر على مسيرة الفريق”.
واختتم جون تيري تصريحاته قائلا “سأبقى مشجعًا لهذا النادي، وبالطبع، متحمس لإنهاء الموسم الأخير لي مع الفريق بحصد مزيد من البطولات”.
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة»
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛ لاستقبال أي ...Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
-
أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس الأحد. وكان قد ...Mon, 17 Apr 2017 10:14:51 GMT
-
مفاجأة.. مصر من أكبر 15 قوة اقتصادية في العالم
صنّف تقرير دولى مصر فى المركز الـ15 بين أكبر 32 قوة اقتصادية بالعالم بحلول عام 2050، وفقاً لصحيفة “اندبندنت” البريطانية اليوم، ليشهد العالم تغيرات جذرية عما هى عليه ...Mon, 17 Apr 2017 09:29:27 GMT
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
الأمن يقتحم «مقابر قنا» لضبط مفجري الكنيستين
داهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، منطقة المقابر المجاورة لمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، فى إطار استمرار ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT
-
توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، وقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بشكل كامل. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شركة توزيع الكهرباء - التي ...Sun, 16 Apr 2017 12:11:25 GMT