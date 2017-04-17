أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استعداد الوزارة لاستقبال شهر رمضان، وألا تشهد مصر أزمات في شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير كافة الاحتياجات والسلع الاستهلاكية، وتذليل أي صعوبات أمام المواطنين.

وقال وزير التموين، خلال حواره مع قناة “العربية”، إن الدعم النقدي يكون أكثر كفاءة من الدعم العيني لأنه يصل للمواطنين بدون وساطة، لكنه رغم ذلك يؤيد استمرار الدعم العينى لأنه الأنسب فى تلك المرحلة. وتابع: “ضمان وصول السلع الاساسية للمواطن تأتى أولوية دون النظر لكفاءة المنظومة، وأنا مع استمرار الدعم العينى فى تلك الفترة”.