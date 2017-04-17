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وزيرا خارجية الصين وبريطانيا يناقشان الأوضاع في سوريا
ويليام هيج وزير خارجية بريطانيا

وزيرا خارجية الصين وبريطانيا يناقشان الأوضاع في سوريا

الإثنين، 17 ابريل 2017 07:39 م

تبادل وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره البريطاني بوريس جونسون، اليوم الاثنين، وجهات النظر حول الوضع في سوريا وشبه الجزيرة الكورية.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الصينية أن الوزيرين اتفقا -خلال محادثة هاتفية- على ضرورة انتهاز فرصة الذكرى السنوية الـ 45 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لدفع شراكتهما الاستراتيجية العالمية الشاملة للقرن الحادي والعشرين إلى مستوى أعلى.

وتبادل عضو مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) يانغ جيه تشي، أمس الأحد، مع وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون وجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية بعد ساعات قليلة من قيام كوريا الشمالية بتجربة جديدة فاشلة لإطلاق صاروخ يعتقد انه متوسط المدى وأيضا من استعراض بيونج يانج لقوتها العسكرية ولعدد من الصواريخ الباليستية الجديدة خلال عرض عسكري أقامته أمس بمناسبة الذكرى السنوية الـ 105 لميلاد مؤسس الدولة.

تأتى تلك السلسلة من الاتصالات الدبلوماسية الصينية عقب تطورات الأحداث في سوريا بعد الضربة الصاروخية الأمريكية لها بعد اتهام واشنطن النظام السوري بضرب بلدة خان شيخون في إدلب شمالي غرب البلاد بأسلحة كيماوية وهو الاتهام الذي نفته حكومة بشار الأسد تماما.

كما أنها تأتي بعد أن حذرت الخارجية الصينية من التصعيدات المتزايدة في شبه الجزيرة الكورية ومن احتمال انفجار الأوضاع في أي وقت، مؤكدا انه لن يكون هناك طرف رابح أو طرف خاسر إذا ما اندلعت الحرب في المنطقة.

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