أحبطت قوات من البحرية الموريتانية طن ونصف من المخدرات في مياه نواكشوط ، وقال مصدر رسمي أن وحدة من البحرية الموريتانية أحبطت اليوم الإثنين ، محاولة تهريب كمية من المخدرات عبر المياه الموريتانية ، واعتقلت أفراد العصابة التي تقف وراء العملية.

وأضاف المصدر ان وحدة البحرية الوطنية ألقت القبض على سبعة أشخاص أجانب وهم يحاولون تهريب حمولة من المخدرات تقدر بطن ونصف الطن.

وأشار الى أن البحرية كانت مدعومة بطائرة استطلاع من سلاح الجو الموريتاني عندما تمكنت من اعتراض قارب مشبوه قبالة مدينة نواكشوط يحمل الرقم (أس أل 3494) ، وأثناء عملية تفتيش القارب ، تم إلقاء القبض على مجموعة من المهربين مكونة من سبعة أشخاص أجانب ، وضبطت بحوزتهم كمية المخدرات.

وأضاف المصدر أن المتهمين تم اقتيادهم والقارب الذي كان بحوزتهم إلى ميناء نواكشوط ، تمهيدا لتسليمهم إلى الجهات المختصة.

وتدخل هذه العملية في إطار جهود الدولة لمراقبة المياه الإقليمية والتي تشمل مكافحة القرصنة والتهريب.