أعلنت الأمم المتحدة إنقاذ ما يقرب من 8300 مهاجر كانوا على متن قوارب غير صالحة للإبحار في البحر المتوسط خلال الأيام الثلاثة الماضية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كارلوتا سامي - في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الاثنين/ - إن عمال الإنقاذ عملوا بلا انقطاع طوال أيام الجمعة والسبت والأحد الماضيين لإنقاذ المهاجرين، مشيرة إلى مقتل 8 مهاجرين من بينهم امرأة حبلى.

وأشارت الشبكة إلى أن المهربين استغلوا هدوء البحر لإطلاق العديد من القوارب، ونُقل المهاجرون الذين تم إنقاذهم إلى سفن متجه إلى جنوب إيطاليا، ومعظم المهاجرين يسعون لطلب اللجوء إلا أنه من المحتمل أن يتم رفض طلبات المهاجرين الفاريين من بلدانهم لأسباب اقتصادية.

وأضافت الشبكة أن أكثر من 1400 شخص تم إنقاذهم عن طريق الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) التي ذكرت أنها اشتركت في 13 عملية بحث وإنقاذ خلال الأيام الماضية قبيل عيد الفصح.