 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 07:31 مساءً
روابط سريعة
"المسابقات" تعتمد نتيجة مباراة الأزمة بين الزمالك والمقاصة غدا
عامر حسين

"المسابقات" تعتمد نتيجة مباراة الأزمة بين الزمالك والمقاصة غدا

الإثنين، 17 ابريل 2017 06:30 م

. تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، اجتماعا غدا الثلاثاء، لاعتماد فوز المقاصة على الزمالك، بعد انسحاب مسئولي القلعة البيضاء من المباراة .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3