أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أن القوات الأمنية تمكنت من مصادرة نحو 2000 كيلو جرام من المتفجرات خلال عملية أمنية في العاصمة كابول.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية - اليوم /الاثنين/ - إن المتفجرات تم العثور عليها داخل منزل في منطقة تشار أسياب في كابول، وإنه من الواضح أن المسلحين كانوا يستخدمونها في هجمات إرهابية.

وغالبا ما يستخدم مقاتلو حركة طالبان في أفغانستان مادة نيترات الأمنيوم في صنع عبوات ناسفة منزلية الصنع، ويتم استخدامها بشكل رئيسي في تفجيرات الطرق التي تعد السبب الرئيسي في وقع خسائر بشرية بين قوات الأمن وموظفي الحكومة والمدنيين.