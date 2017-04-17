 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 07:46 مساءً
روابط سريعة
القوات الأفغانية تصادر طنين من المتفجرات في كابول
القوات الافغانية

القوات الأفغانية تصادر طنين من المتفجرات في كابول

الإثنين، 17 ابريل 2017 06:30 م

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، أن القوات الأمنية تمكنت من مصادرة نحو 2000 كيلو جرام من المتفجرات خلال عملية أمنية في العاصمة كابول.

وقالت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء “خامه برس” الأفغانية - اليوم /الاثنين/ - إن المتفجرات تم العثور عليها داخل منزل في منطقة تشار أسياب في كابول، وإنه من الواضح أن المسلحين كانوا يستخدمونها في هجمات إرهابية.

وغالبا ما يستخدم مقاتلو حركة طالبان في أفغانستان مادة نيترات الأمنيوم في صنع عبوات ناسفة منزلية الصنع، ويتم استخدامها بشكل رئيسي في تفجيرات الطرق التي تعد السبب الرئيسي في وقع خسائر بشرية بين قوات الأمن وموظفي الحكومة والمدنيين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3