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انطلاق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للفنون التشكيلية غدا
مهرجان الربيع التشكيلي

انطلاق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للفنون التشكيلية غدا

الإثنين، 17 ابريل 2017 06:22 م

تنطلق غدا الثلاثاء، فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للفنون التشكيلية بأكاديمية الفنون بمشاركة تشكيليين من ستة بلدان عربية ويفتتحه الأستاذة الدكتورة أحلام يونس رئيس الأكاديمية بمقر قاعة دكتور مختار عبد الجواد بالأكاديمية الساعة 12 ظهر غد.

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