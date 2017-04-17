أكد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، اليوم غياب الويلزي جاريث بيل عن مواجهة بايرن ميونخ المقررة غدا في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، معربا عن أمله في أن يعود خلال كلاسيكو الليجا أمام برشلونة /الأحد/ المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، قال زيدان “جاريث بيل يعمل كثيرا من أجل العودة للفريق بعد الإصابة التي أبعدته ثلاثة أشهر، وعندما عاد كان متحمسا جدا ولكنه يعاني من آلام منعته من أن يكون في حالة جيدة. آمل ألا يكون شيئا كبيرا وأن يكون معنا في غضون أيام قليلة”.

وأضاف “غدا لن يلعب لأننا لا نريد المخاطرة. أتمنى أن يعود خلال أيام قليلة. عمله يجعله يستحق أن يكون معنا في ختام الموسم”.

وأعرب “زيزو” عن ثقته في أن بيل سيتمكن من اللحاق بمواجهة برشلونة في كلاسيكو الليجا يوم الأحد المقبل، رغم أن الأمر ليس مؤكدا.

ويخوض ريال مدريد الإسباني إياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ الألماني على ملعب سانتياجو برنابيو دون البرتغالي بيبي والفرنسي رافائيل فاران والويلزي جاريث بيل بسبب الاصابة، بينما يعود لقائمة الفريق عقب الراحة خلال المباراة الأخيرة بالليجا كل من الكوستاريكي كيلور نافاس وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة.

وخرج بيل من القائمة بسبب الآم التي يعاني منها عقب إصابته في مباراة الذهاب الأربعاء الماضي، لذا قرر زيدان عدم المخاطرة به، فيما يستمر غياب كل من بيبي وفاران للإصابة.

واستبعد المدرب الفرنسي كل من البرتغالي فابيو كوينتراو والدومينيكاني ماريانو، فيما عاد للقائمة كل من نافاس ورونالدو وبنزيمة.

وتضم قائمة الريال للمباراة كل من: كيلور نافاس وكيكو كاسيا وروبن يانييز وداني كارباخال ودانيلو وسرخيو راموس وناتشو ومارسيلو وكاسيميرو وكروس ومودريتش وكوفاسيتش وايسكو وماركو اسينسيو وخاميس ولوكاس فاسكيز وكريستيانو وبنزيمة وموراتا.