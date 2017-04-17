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غدا.. مؤتمر لتحلية المياه بالبلدان العربية برعاية رئيس الوزراء
شريف اسماعيل في لقاء مع لميس الحديدي‎

غدا.. مؤتمر لتحلية المياه بالبلدان العربية برعاية رئيس الوزراء

الإثنين، 17 ابريل 2017 05:58 م

يعقد غدا الثلاثاء مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية” في دورته الحادية عشرة برعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، والذى تشارك فى تنظيمه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق فى إطار الدور الريادى لمصر خلال الفترة من 18 - ١٩ إبريل الجاري”.

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