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الصين ترحب بأي دور أمريكي إيجابي لحل القضية النووية الكورية
ترامب والرئيس الصيني

الصين ترحب بأي دور أمريكي إيجابي لحل القضية النووية الكورية

الإثنين، 17 ابريل 2017 06:17 م

أعربت الصين، عن ترحيبها بأن تلعب الولايات المتحدة دورا إيجابيا في حل القضية النووية لشبه الجزيرة الكورية سلميا، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع الأطراف المعنية لتحقيق نزع السلاح النووي وحماية السلام والاستقرار الإقليمي.

عبر عن هذا المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ؛ اليوم /الاثنين/، تعليقا على تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي هربرت ماكماستر أمس والتي حث فيها كوريا الشمالية على وقف تصرفاتها التي تزعزع الاستقرار.

وأكد ، أن السعي لإيجاد تسوية سلمية لقضية شبه الجزيرة الكورية هو الاتجاه الصحيح، ويلبي مصالح جميع الأطراف المعنية.

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