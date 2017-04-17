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"البشير" يفتتح أكبر مستودع للأدوية بالسودان
الرئيس السوداني عمر البشير

"البشير" يفتتح أكبر مستودع للأدوية بالسودان

الإثنين، 17 ابريل 2017 05:38 م

افتتح الرئيس السوداني عمر البشير، مخازن الإمدادات الطبية الجديدة كأكبر مستودع للأدوية في السودان، بسعة 46 مترا مكعب بتكلفة بلغت 174 مليون جنيه، بجانب مركز التدريب التابع لصندوق الإمدادات الطبية .

وقال مدير الصندوق القومي للإمدادات الطبية بالسودان، الدكتور جمال خلف الله، في تصريح اليوم الاثنين - إن المخازن تستهدف زيادة السعة التخزينية للدواء بالبلاد، بعد أن أوكلت المهام الكبيرة للصندوق وفق القانون الجديد، لتوفير الإمداد الدوائي لكل المؤسسات الصحية الحكومية.

وأوضح أن المخازن الجديدة تساهم في مضاعفة السعة التخزينية للأدوية، حيث أنها مصممة وفق المعايير العالمية لحفظ الدواء، منوها إلى أن مركز التدريب بالصندوق سيكون نواة لتدريب الصيادلة والعاملين في سلسلة الإمدادات الدوائية بكافة أنحاء البلاد، بطريقة اكثر أمانا وذات جودة عالية .

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