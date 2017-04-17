قلعة قايتباي تحقق إيرادات تزيد عن ٣٠ ألف جنيه في «شم النسيم»

حققت قلعة قايتباي أقدم المعالم الإسلامية في مصر والعالم العربي، اليوم الاثنين، إيرادات تزيد عن ٣٠ ألف جنيه، واستقبلت نحو ٣٧٠٠ زائر للاحتفال بأعياد شم النسيم.

وصرح مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية بالإسكندرية محمد متولي - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - بأن أعداد الزائرين الْيَوْمَ غير مسبوقة فحرصوا على الاستمتاع بأعياد الربيع بجنبات المعالم التاريخية وإطلالة القلعة الرائعة على البحر المتوسط.

وأشار متولي إلى الاستعدادات التي اتخذتها المناطق الأثرية للحفاظ على المعالم الأثرية واستقبال الأعياد الكبيرة من الزوار بمختلف المواقع والمعالم المنتشرة بأحياء المدينة.