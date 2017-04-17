القاهرة .. يعقد غدا الثلاثاء مؤتمر تحلية المياه في البلدان العربية” في دورته الحادية عشرة برعاية المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، والذى تشارك فى تنظيمه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحت مظلة وزارة الإسكان والمرافق فى إطار الدور الريادى لمصر خلال الفترة من 18 - ١٩ إبريل الجاري”.

القاهرة .. أعلن المهندس محسن صلاح رئيس ، شركة المقاولون العرب، انطلاق فعاليات سمبوزيوم النحت الدولى الأول 2017 بالتعاون مع الجمعية العربية للحضارة والفنون الإسلامية، غدا الثلاثاء.

الاقصر .. يشهد الدكتور خالد العناني ، وزير الآثار وعدد من سفراء الدول الأجنبية، غدا الثلاثاء، إقامة العديد من الفعاليات بمحافظة الأقصر، وذلك بالتزامن مع يوم التراث العالمي.

القاهرة .. تعقد الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، غداً الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس الإدارة الذى تم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور ياسر سليمان على أن يتم اعتماد الهيكل التنظيمى الادارى للهيئة.

القاهرة .. يقيم المركز القومى للترجمة احتفالية حب وتقدير وعرفان للمترجمين الذين رحلوا عن عالمنا في الفترة الماضية وهم: “طلعت الشايب،وأحمد محمود، وفخرى لبيب ولبنى الريدى في تمام الساعة السادسة مساء غد، بقاعة طه حسين.

القاهرة .. تنظم الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، خلال الفترة من 18 إلى 20 أبريل الجاري، المهرجان السنوي للأسر الطلابية بكليات جامعة القاهرة، وذلك بالمدينة الجامعية غدا الثلاثاء .

الفيوم .. ينظم المركز الإعلامي بجامعة الفيوم ندوة بعنوان “المرأة المصرية نواة المجتمع”، بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية، غدا الثلاثاء، تحت رعاية الدكتور خالد حمزة، رئيس الجامعة، وذلك بمناسبة إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017، عامًا للمرأة المصرية.

القاهرة .. ينظم مركز تعليم الكبار بجامعة عين شمس المؤتمر السنوى الخامس عشر بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعنوان “تعليم الكبار ومكافحة الفقر توجهات وخطط وبرامج” برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والدكتور طارق شوقى وذلك بدار ضيافة الجامعة فى تمام التاسعة صباح غد.

القاهرة .. تنطلق فعاليات ملتقى القاهرة الدولي للفنون التشكيلية بأكاديمية الفنون بمشاركة تشكيليين من ستة بلدان عربية ويفتتحه الأستاذة الدكتورة أحلام يونس رئيس الأكاديمية بمقر قاعة دكتور مختار عبد الجواد بالأكاديمية الساعة 12 ظهر غد.

القاهرة .. ينظم متحف الفن الإسلامي بالقاهرة احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العالمي للتراث؛ وذلك في تمام الثانية عشر ظهر غد بمقر المتحف بباب الخلق.

القاهرة .. تقيم دار الشروق ندوة وحفل توقيع المجموعة القصصية “شوارع السماء” للكاتب وجدي الكومي وذلك بمكتبة الشروق فرع طلعت حرب ،في تمام الساعة السابعة مساء غد.

القاهرة .. تستضيف مكتبة “أ” حفل توقيع ومناقشة كتاب “السير فوق قوس قزح” للكاتبة دينا فرج وذلك، في تمام السابعة مساء غد في مكتبات “أ” فرع المعادي.

القاهرة .. تفتتح سفارة دولة فلسطين بالقاهرة والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما أسبوع الفيلم الفلسطيني الثالث بالقاهرة، وذلك السادسة مساء غد بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية.

القاهرة .. تنظم مكتبة مصر الجديدة حفل تكريم المبدعين الذى يقيمه فريق “كاركترز تيم” لتكريم مجموعة من الفنانين، فى تمام الساعة السابعة مساء غد.

القاهرة .. ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور أحمد عواض، احتفالات أعياد سيناء، في الخامسة من مساء غد بساحة الهناجر، والتي تستمر حتي 19 ابريل.

القاهرة .. يعقد مركز أوزيريس بجاردن سيتي محاضرة مفتوحة عن تاريخ الفن بعنوان “قصر البارون بين الأساطير والفن”، يتحدث فيها الدكتور ياسر منجي، وذلك في تمام السادسة مساء غد.

القاهرة .. يفتتح د. خالد سرور رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضًا كبيرًا ومهما يحتفي بالفنان الرائد سيد عبدالرسول (1917 – 1995)، في تمام الساعة السابعة مساء غد بقاعة أفق بمتحف محمد محمود خليل وحرمه بالجيزة.

القاهرة .. تكرم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، كلا من الفنان عزت العلايلي، السيناريست بشير الديك، المخرج غالب شعث، والمنتج حسين القلا، بالحفل الذى تقيمه فى إفتتاح أسبوع الفيلم الفلسطينى، فى السادسة من مساء غد.

القاهرة .. تعقد لجنة المسابقات باتحاد الكرة، برئاسة عامر حسين، اجتماعا غدا الثلاثاء، لاعتماد فوز المقاصة على الزمالك، بعد انسحاب مسئولي القلعة البيضاء من المباراة .

المنصورة .. تستضيف كلية الآداب بجامعة المنصورة في الحادية عشر من صباح غد فعاليات الدورة السادسة عشر للمؤتمر الأدبي لإقليم شرق الدلتا الثقافي والذي يستمر ثلاثة أيام تحت عنوان (الآدب وقضايا الوطن.. مشكلات معاصرة) وتحمل الدورة إسم الشاعر الراحل فاروق شوشة ويتضمن المؤتمر ثمانية جلسات منها ثلاثة في إطار المحور النظري عن (دور الأدب في تأصيل الهوية والانتماء وتشكيل وعي المرأة ودور المثقف في معالجة القضايا المجمعية والأدب الشعبي في إقليم شرق الدلتا كما يشمل المؤتمر على خمس جلسات أخرى في إطار المحور التطبيقي وتتناول مجالات شعر الفصحى وشعر العامية والرواية والقصة وإبداع المسرح) ويشارك في المؤتمر الذي يعقد برئاسة الدكتور محمود سعيد إسماعيل نخبة من أدباء وشعراء (دمياط وكفر الشيخ والشرقية والدقهلية).

المنصورة .. يستقبل الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية في التاسعة من صباح غد المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم وطلباتهم في إطار لقاء مفتوح بقاعة الاجتماعات في ديوان عام المحافظة بحضور القيادات التنفيذية والمحلية بالمحافظة.

المنصورة .. تواصل القافلة العلاجية التي تنظمها مديرية الشئون الصحية بالدقهلية أعمالها لليوم الثاني على التوالي بقرية (كفر الإعلام مركز ميت غمر) حيث تقدم خدماتها العلاجية في مختلف التخصصات للمواطنين.

المنصورة .. ينظم قصر ثقافة الطفل بالمنصورة احتفالية بمناسبة أعياد الربيع في الحادية عشر من صباح غد بمدرسة شجرالدر الإعدادية للبنات بحي غرب المنصورة.

المنصورة .. ينظم قصر ثقافة منية النصر معرضاً لصحف الحائط عن أعياد الربيع وذلك في الخامسة من مساء غد بمقر القصر.

المنصورة .. تعقد مكتبة المجاهد حسن طوبار الثقافية بالمنزلة ندوة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتراث في الحادية عشر من صباح غد بمقر المكتبة.