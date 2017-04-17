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ديبالا يؤكد جاهزيته لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال
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ديبالا يؤكد جاهزيته لمواجهة برشلونة في دوري الأبطال

الإثنين، 17 ابريل 2017 05:10 م

شارك مهاجم يوفنتوس الإيطالي، الأرجنتيني باولو ديبالا، اليوم في المران الجماعي لفريقه قبل مواجهة برشلونة الإسباني يوم /الأربعاء/ في إياب ربع نهائي دوري الأبطال على ملعب كامب نو.

يشار إلى أن اللاعب، الذي سجل هدفين في مباراة الذهاب التي انتهت لصالح يوفنتوس بثلاثية نظيفة، كان قد تعرض للإصابة مؤخرا في مواجهة بيسكارا بالدوري الإيطالي.

وكان ديبالا قد تعرض لتصادم قوي من الغاني سولي مونتاري وخرج من الملعب لكن حالته تحسنت وتدرب اليوم وفقا لبيان صادر عن النادي، ما يشير إلى أنه قد يلعب أساسيا في الموقعة المرتقبة على ملعب كامب نو.

يذكر أن ماسيمليانو اليجري مدرب يوفنتوس كان قال إن ما يعاني منه اللاعب هو مجرد كدمة، حيث توقع لحاقه بمواجهة البرسا.

ومن المقرر أن يسافر الفريق غدا إلى برشلونة حيث سيمثل اليجري ولاعب الفريق، البرازيلي داني ألفيش في مؤتمر صحفي.

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