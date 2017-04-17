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الأمن الروسي يلقي القبض على أحد مدبري هجوم "بطرسبورج"
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الأمن الروسي يلقي القبض على أحد مدبري هجوم "بطرسبورج"

الإثنين، 17 ابريل 2017 05:13 م

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي اليوم /الإثنين/ أنه ألقى القبض على أحد مدبري الهجوم الدامي الذي استهدف مترو الأنفاق في مدينة سان بطرسبورج في الثالث من شهر أبريل الجاري.

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن المشتبه به ينحدر من إحدى دول الاتحاد السوفييتي السابق.

وذكر أن المشتبه به يدعى “أبرار أزيموف” وهو من آسيا الوسطى ، وتم إلقاء القبض عليه في ضواحي العاصمة الروسية.

وبحسب أجهزة الأمن الروسية فإن أزيموف من مواليد عام 1990، قام بتحضير الإرهابي الذي نفذ الهجوم الانتحاري.

وكان حادث إرهابي، ناتج عن انفجار في محطة مترو في مدينة سان بطرسبورج الروسية، في الثالث من أبريل الجاري، أسفر عن مقتل 11 شخصًا، وإصابة 45 آخرين، وذلك بحسب البيانات الرسمية الروسية.

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