الجيش الليبي: نحارب الإرهاب مثلما يقاتل الجيش المصري في سيناءالإثنين، 17 ابريل 2017 05:06 م
قال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العقيد أركان حرب أحمد المسماري،” إن الجيش الليبي يقاتل الجماعات الإرهابية مثلما يقاتل الجيش المصري الباسل الإرهاب في سيناء ” .
وأضاف - في لقاء خاص مع قناة (اكسترا نيوز) اليوم /الاثنين/ - ” أن الإخوان المسلمين ومن استغل وجود الإرهابيين في ليبيا روجوا فكرة أنه لا يوجد إرهاب في ليبيا ، وقالوا إنما هو صراع على السلطة ، نافيا جملة وتفصيلا هذا الكلام” .
وأشار المسماري إلى أنه مع ظهور تنظيم “داعش” في 2014 كان هناك صحوة في كل المدن الليبية تطالب الجيش الوطني بتحمل المسؤولية التاريخية وحماية الشعب، في حربه ضد مكون خطير يعاني منه العالم أجمع وهو “الإرهاب” .
وحول جهود القوات المسلحة الليبية خلال الـ 6 سنوات الماضية في مجابهة الإرهاب، قال المسماري إنه في بداية 2011 كانت هناك مؤامرات كبيرة على ضباط الجيش الليبي خاصة في المنطقة الشرقية؛ حيث تم إغتيال رئيس الأركان العامة اللواء عبدالفتاح يونس، عقب سيطرة الإخوان على مفاصل الدولة وتحالفهم مع تنظيم القاعدة وغيرها من التنظيمات، وبدأ مسلسل آخر لتفكيك القوات المسلحة الليبية عن طريق الاستقالات.
ونبه المسماري إلى أنهم يواجهون في بلدهم منظومة تلغيم وتفخيخ غير مسبوقة منتشرة في مواقع القتال ببني غازي ودرة والهلال النفطي ، والأهم من ذلك وجدوا المناهج الخاصة بالجماعات الإرهابية التى توضح كيف تفخخ وتصنع قنبلة في بني غازي بالمراكز المتواجدة فيها الجماعات الإرهابية.
و لفت إلى أن هذه المناهج ليست لتنظيم “داعش” فقط..وإنما لتنظيم القاعدة والإخوان المسلمين .
وفيما يتعلق برصد الإمدادت المقدمة للجماعات الإرهابية من الدول الممولة لها، قال ” وجدنا العملة التركية بشكل كبير بيد الإرهابيين مؤكدا أنه دليل قاطع على أن الأتراك هم أكبر داعمين للتنظيمات الإرهابية في بنغازي، كما أنهم وجدوا مقاطع فيديو لجرحى من هذه التنظيمات تتعالج في تركيا، علاوة على العملة النيجيرية وهذا يدل على دخول جماعة “بوكو حرام” الإرهابية بنيغازي” .
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