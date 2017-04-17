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بدء تفعيل مبادرة للقضاء على عادة الثأر بالأقصر
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدء تفعيل مبادرة للقضاء على عادة الثأر بالأقصر

الإثنين، 17 ابريل 2017 05:08 م

أعلن رئيس لجنة المصالحات بمحافظة الأقصر عبد الباسط الحداد، عن بدء تفعيل مبادرة “الأقصر خالية من الثأر 2017”، وذلك بالتنسيق مع المحافظ الدكتور محمد بدر، ومساعد وزير الداخلية مدير الأمن اللواء عصام الحملي ، للقضاء على تلك العادة.

وقال الحداد - في تصريح اليوم /الإثنين/ - إن أعضاء لجنة المصالحات بدأت بالفعل في أعمال حصر الخصومات الثأرية على مستوى المحافظة، تمهيدا لبدء مفاوضات التصالح بين المتخاصمين، مشيرا إلى أن اللجنة لها أعضاء بكل نجع وقرية ومركز على مستوى المحافظة.
إ س - ك ف

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