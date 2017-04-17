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مميش يتفقد قوات تأمين قناة السويس.. و50 سفنية تعبر مجرى القناة
الفريق مهاب مميش‎

مميش يتفقد قوات تأمين قناة السويس.. و50 سفنية تعبر مجرى القناة

الإثنين، 17 ابريل 2017 05:00 م
أ ش أ

قام رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش اليوم /الإثنين/ بتفقد قوات تأمين المجرى الملاحي ومختلف مواقع الهيئة ومنشآتها الحيوية وشركاتها التابعة.

وقال مميش - في بيان اليوم - إن 50 سفينة عبرت اليوم المجري الملاحي لقناة السويس بحمولة بلغت ثلاثة ملايين و100 ألف طن، مشيرا إلى ارتفاع معدلات العبور التي تشهدها القناة حاليا تعكس التحسن الملحوظ في حركة التجارة العالمية وأنها نتيجة لأعمال التطوير المستمرة وعلى رأسها مشروع قناة السويس الجديدة وتحسين الخدمات الملاحية والسياسات التسويقية والمرنة التي تتبعها الهيئة لجذب مزيد من الخطوط الملاحية العالمية.

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