قدم المدير التنفيذي للنادي الأهلي اللواء شيرين شمس، الشكر إلى محافظ أسوان اللواء مجدي حجازي، الذي استقبل وفد الأهلي أمس خلال تواجده في أسوان على هامش خوض الفريق الأول لكرة القدم مباراته مع فريق أسوان في الدوري، والتي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون مقابل.

وأشاد “شمس” باستقبال محافظ أسوان الذي يحرص في كل زيارة للأهلي على الترحيب وتسهيل مهمة الأهلي خلال وجوده في أسوان.

وأوضح أن هذا الأمر ليس غريبا على محافظ أسوان، أو على القيادات التنفيذية بالمحافظة، ومن ثم فإن الأهلي يقدم كل الشكر لمجهودات محافظ أسوان وكل أعضاء المحافظة.

وكان وفد من الأهلي برئاسة اللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي للنادي، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية، وحامد عوض، مسئول علاقات خارجية، ووليد حامد، من العلاقات، قد زاروا محافظ أسوان أمس.

ورحب اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان بوفد الأهلي، مؤكدا قوة العلاقات مع النادي الأهلي، كما رحب بفريق الأهلي الذي خاض مباراته أمس أمام أسوان في الدوري.

وكان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، قد تبادل، الدروع والهدايا التذكارية مع محافظ أسوان.