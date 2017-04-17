أشاد السفير اليمني بالجزائر محمد علوي اليزيدي خلال استقبال رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح له اليوم /الإثنين/، بحرص الجزائر على مساعدة بلاده لاجتياز الاوضاع الصعبة التي تعيشها.

وذكر مجلس الأمة - في بيان - أن السفير اليمني بالجزائر وبعد عرضه للوضع في اليمن والمساعي المبذولة للوصول إلى الاستقرار، نوه بموقف الجزائر وحرصها على مساعدة اليمن لاجتياز الاوضاع الصعبة التي يعيشها.

من جانبه ، أكد بن صالح أن الجزائر ” لا تدخر وسعا من أجل حقن الدماء والحفاظ على وحدة اليمن الشقيق”.

وأضاف البيان أن اللقاء كان فرصة تناول فيها الطرفان العلاقات الثنائية بين البلدين.