أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما يقرب من نصف مليون مدني من مدينة الموصل منذ إطلاق القوات العراقية المدعومة من الولايات المتحدة، عملية عسكرية لاستعادة المدينة من مسلحي تنظيم “داعش” الإرهابي.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الأمريكية اليوم /الاثنين/ عن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة قوله إن 493 ألف شخص نزحوا من المدينة، مشيرا إلى وجود ما يقرب من 500 ألف أخرين في المناطق الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي غربي الموصل حيث لاتزال المعارك دائرة هناك.

وأوضح المكتب أن مخزون المياه والغذاء والدواء يقل في الجزء الغربي من المدينة، لافتا إلى أن المعارك غربي الموصل أعنف بكثير مما كانت عليه في الجزء الشرقي التي أعلنت الحكومة العراقية تحريره بالكامل في يناير الماضي.