«الزراعة»: الحكومة مهتمة بالبحيرات وتعظيم الناتج منهاالإثنين، 17 ابريل 2017 04:38 م
أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، أن حرص الحكومة على الاهتمام بالبحيرات المصرية وتنميتها، لتعظيم الناتج القومي منها وتحسين مستوى العاملين بمهنة الصيد.
جاء ذلك خلال جولتها بمحافظة بورسعيد، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بحضور الدكتور خالد الحسني رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، لتفقد أعمال التطوير ببحيرة البرلس، وما تم إنجازه من إزالة للتعديات الواقعة عليها وتطهير البواغيز.
والتقت نائب وزير الزراعة خلال جولتها عددا من صيادي بورسعيد ، للاستماع إلى المشاكل التي تواجههم، ومناقشة الحلول اللازمة لتحسين أحوالهم، بما يساهم في رفع مستوى معيشتهم، لافتة إلى أن هناك خطة لتعظيم العائد من البحيرات وانتاجها السمكي، فضلا عن القضاء على الصيد المخالف.
واستعرضت محرز - خلال لقائها واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد - خطة تطوير مجزر القابوطي، والاحتياجات اللازمة لرفع الطاقة الاستيعابية للمجزر من 300 رأس الى 800 رأس يوميا، بما يساهم في النهوض بالثروة الحيوانية بالمحافظة.
وتفقدت نائب وزير الزراعة أحد مشروعات تسمين الماشية بالمحافظة، وملحق به وحدة لإنتاج الشعير المستنبت، حيث استمعت الى شرح مفصل من القائمين على المزارعة حول دورة الانتاج، والتغذية، والوقاية والتحصين ضد الأمراض.
وأكدت محرز ضرورة التواصل مع صندوق التأمين على الماشية، للتمتع بالمزايا التعويضية التي يمنحها الصندوق، مشيرة إلى أهمية ترقيم الماشية حتى يسهل على الدولة معرفة الأعداد الحقيقية للحيوانات والماشية في مصر، وتوفير اللقاحات والأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.
م ح - ك ف
-
«الإسعاف»: 15% من البلاغات التي نتلقاها «كاذبة» - محيط
قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن هناك تنسيقًا كاملًا بين الهيئة وكافة قطاعات وزارة الصحة، منوهًا بأنه يوجد 2700 سيارة إسعاف جاهزة اليوم؛…Mon, 17 Apr 2017 11:11:46 GMT
-
اليوم.. السعودية تحسم مصير أخطر «نساء داعش»Mon, 17 Apr 2017 07:49:09 GMT
-
أنباء عن مد حالة «الطوارئ» في تركيا
نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، فى خبر عاجل لها، اليوم الاثنين، أنباء عن مد حالة الطوارئ فى تركيا عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذى تم أمس الأحد. وكان قد ...Mon, 17 Apr 2017 10:14:51 GMT
-
مفاجأة.. مصر من أكبر 15 قوة اقتصادية في العالم
صنّف تقرير دولى مصر فى المركز الـ15 بين أكبر 32 قوة اقتصادية بالعالم بحلول عام 2050، وفقاً لصحيفة “اندبندنت” البريطانية اليوم، ليشهد العالم تغيرات جذرية عما هى عليه ...Mon, 17 Apr 2017 09:29:27 GMT
-
الإفتاء تؤكد: الاحتفال بشم النسيم جائز شرعا بـ"3 شروط"
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الاحتفال بشم النسيم والخروج إلى المتنزهات والحدائق، وأكل الفسيخ والرنجة في هذا اليوم، لا حرج فيه شرعًا، ولكن بثلاثة شروط. وأوضحت ...Sun, 16 Apr 2017 14:26:06 GMT
-
الأمن يقتحم «مقابر قنا» لضبط مفجري الكنيستين
داهمت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى والعمليات الخاصة، منطقة المقابر المجاورة لمسجد سيدى عبد الرحيم القنائى، فى إطار استمرار ...Sun, 16 Apr 2017 10:46:05 GMT
-
مفاجأة «سعودية» لمصر.. إنشاء «مجمع سكني» بالعاصمة الجديدة
كشف المستثمر السعودي، غسان بن عبدالله بن علي النمر، صاحب مجموعة “غسان القابضة”، عن عدد من المشروعات التي يعتزم الاستثمار فيها في مصر. وقال غسان، خلال لقائه مع ...Sun, 16 Apr 2017 10:31:51 GMT
-
الليلة.. الزمالك في مواجهة الأزمة أمام المقاصة
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مساء اليوم الأحد، مباراة في غاية الصعوبة أمام نظيره مصر المقاصة على ملعب بتروسبورت في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 ...Sun, 16 Apr 2017 06:43:00 GMT
-
توقف محطة كهرباء غزة عن العمل بشكل كامل
أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، صباح اليوم الأحد، وقف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع عن العمل بشكل كامل. وأفادت مصادر فلسطينية، بأن شركة توزيع الكهرباء - التي ...Sun, 16 Apr 2017 12:11:25 GMT