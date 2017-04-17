يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته في الرابعة والنصف عصر غد على استاد التتش بالجزيرة بعد الراحة التي حصل عليها الفريق اليوم /الإثنين/؛ تجنبا للإرهاق، وعقب العودة من رحلة أسوان التي حقق فيها الأهلي الفوز على أبناء الجنوب بهدفين نظيفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ 22 للدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا يوم 24 أبريل الحالي في الأسبوع الـ 25 للدوري.

ويدرس الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، إقامة مباراة ودية للفريق يوم الأربعاء المقبل، قبل مواجهة فريق طنطا يوم 24 ضمن الجولة 25 بمسابقة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يستقر البدري على إقامة لمباراة من عدمها خلال الساعات القليلة المقبلة.

وكان الأهلي حقق الفوز على فريق أسوان بهدفين دون رد، أمس ضمن الجولة 22 بمسابقة الدوري الممتاز، وهو ما رفع رصيد الفريق إلى 64 في صدارة الدوري.

ويغيب عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق عن مباراة طنطا بسبب الإيقاف،وتلقى السولية البطاقة الصفراء الثالثة خلال مشاركته مع الفريق في مباراة أسوان التي أقيمت أمس، ضمن الجولة 22 بمسابقة الدوري، وهو ما سيبعد اللاعب عن لقاء طنطا.