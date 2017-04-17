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«البترول»: بدء إعادة تشغيل خط أنابيب القطامية المحترق
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

«البترول»: بدء إعادة تشغيل خط أنابيب القطامية المحترق

الإثنين، 17 ابريل 2017 04:24 م

أعلنت وزارة البترول، أنه تم البدء في إعادة ضخ غاز البوتاجاز مرة أخرى في خط أنابيب القطامية الذي تعرض للاحتراق أمس الأول عند مدخل شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في تصريح له اليوم، إن شركة أنابيب البترول نجحت في إصلاح الخط واستبدال الجزء التالف فى أقل من 24 ساعة، وانهاء تجارب التشغيل ليعمل الخط حاليًا بكامل طاقته وبكفاءة عالية على امتداد مسار الخط.

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