صرح رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة المهندس محمد مصطفى وهبة، بأنه سيبدأ غداً /الثلاثاء/تسليم قطع الأراضى السكنية (عمارات) بالمجاورتين الأولى والخامسة، بمنطقة الامتداد، للفائزين بالقرعة العلنية للأراضى المتميزة، والتى تم إجراؤها بتاريخ 30/7/2016، مشيراً إلى أن التسليم مستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 31/5/2017.

وقال وهبة - في بيان صحفي،- إنه سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة الأولى، من 1 : 30، يوم الثلاثاء 18/4/2017، والقطع من 31 : 60، يوم الأربعاء 19/4/2017، والقطع من 61 : 90، يوم الخميس 20/4/2017، والقطع من 91 : 120، يوم الأحد 23/4/2017، والقطع من 121 : 150، يوم الإثنين 24/4/2017، والقطع من 151 : 180، يوم الأربعاء 26/4/2017، والقطع من 181 : 210، يوم الخميس 27/4/2017، والقطع من 211 : 240، يوم الأحد 30/4/2017، والقطع من 241 : 263، يوم الثلاثاء 2/5/2017.

وأضاف: سيتم تسليم قطع أراضى المجاورة الخامسة، من 1 : 30، يوم الأربعاء 3/5/2017، والقطع من 31 : 60، يوم الخميس 4/5/2017، والقطع من 61 : 90، يوم الأحد 7/5/2017، والقطع من 91 : 120، يوم الإثنين 8/5/2017، والقطع من 121 : 150، يوم الثلاثاء 9/5/2017، والقطع من 151 : 180، يوم الأربعاء 10/5/2017، والقطع من 181 : 210، يوم الخميس 11/5/2017، والقطع من 211 : 240، يوم الأحد 14/5/2017، والقطع من 241 : 270، يوم الإثنين 15/5/2017، والقطع من 271 : 300، يوم الثلاثاء 16/5/2017، والقطع من 301 : 319، يوم الأربعاء 17/5/2017.

وأشار إلى أنه تم تخصيص الأيام من الخميس 18/5/2017، إلى الأربعاء 31/5/2017، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.