طلب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي طلال عبدالله الميهوب كل من وكلاء وزارتي الداخلية والعدل بالحكومة الليبية المؤقتة بالتحقيق في حوادث الإنتحار التي حدثت مؤخراً في مدينة البيضاء.

ودعا الميهوب في رسالة وجهها إلى كل من وكيلي الوزارتين إلى إتخاد الإجراءات اللازمة لمكافحة الأسباب لأن ذلك عبث بالأمن القومي وإرهاب بصورة جديدة .

وكانت «الحكومة الموقتة» قد شكلت لجنة لدراسة حالات الانتحار في مدينة البيضاء، مكونة من وزارتي الصحة والتعليم، وهيئة الأوقاف والشؤون الاجتماعية ، وهيئة الإعلام والثقافة وبرئاسة مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، وقال مصدر بالحكومة إن اللجنة تعمل على كشف أسباب حالات الانتحار، على أن تسلم نتائجها بعد 15 يومًا من تاريخ تشكيلها.

وكان مدير إدارة الإعلام والتوثيق بوزارة الصحة في «الحكومة الموقتة»، معتز الطرابلسي، قال الجمعة الماضي إن 10 حالات انتحار شهدتها المدينة، مؤكدًا وفاة 6، بينما نجت 4 حالات.