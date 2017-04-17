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مواطن يتسبب في انهيار عمارة بـ«ابني بيتك» خلال تنقيبه عن الآثار
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

مواطن يتسبب في انهيار عمارة بـ«ابني بيتك» خلال تنقيبه عن الآثار

الإثنين، 17 ابريل 2017 04:19 م

قال المهندس عصام بدوي رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بأن مواطنا تسبب في انهيار العمارة رقم “41 د” بمنطقة “ابني بيتك 2”، بحدائق أكتوبر.

وأضاف بدوي، في بيان له اليوم الاثنين، أن المواطن قام بالحفر على عمق 20 مترا للتنقيب عن الآثار، مشيرا إلى أن الانهيار حدث فى الساعة ٢ صباحا، ولم تتمكن الحماية المدنية من إنقاذ الضحية وانتهى التواصل معه فى الساعة 4 صباحا، وتم التحفظ على العاملين بالتنقيب.

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