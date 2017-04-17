قال المهندس عصام بدوي رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر بالجيزة، بأن مواطنا تسبب في انهيار العمارة رقم “41 د” بمنطقة “ابني بيتك 2”، بحدائق أكتوبر.

وأضاف بدوي، في بيان له اليوم الاثنين، أن المواطن قام بالحفر على عمق 20 مترا للتنقيب عن الآثار، مشيرا إلى أن الانهيار حدث فى الساعة ٢ صباحا، ولم تتمكن الحماية المدنية من إنقاذ الضحية وانتهى التواصل معه فى الساعة 4 صباحا، وتم التحفظ على العاملين بالتنقيب.