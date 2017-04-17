قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل،أنه بالرغم من انخفاض مؤشرات البورصة العالمية والأحداث الإرهابية الدامية التى تعرضت لها مصر الأسبوع الماضى إلا أنه كان هناك تماسك ملحوظ فى مؤشرات البورصة المصرية على عكس الانهيار الذى حدث فى البورصة الصينية وتراجع سوق طوكيو لأدنى مستوياته فى اخر 4 شهور.

وأشار “عادل” في مداخلة هاتفية مع الإعلامى ماجد على فى برنامجه “لقمة عيش” والذى يذاع على قناة “LTC” ان الموافقة على التعديلات التشريعية لقانون سوق المال نقلة كبيرة كنا نتمناها منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن هذه التعديلات هى الأكبر منذ 20 عام .