 Moheet on google
الإثنين 17 ابريل 2017 04:46 مساءً
روابط سريعة
خبير اقتصادي: التعديلات التشريعية لقانون سوق المال نقلة كبيرة.. فيديو
محسن عادل

خبير اقتصادي: التعديلات التشريعية لقانون سوق المال نقلة كبيرة.. فيديو

الإثنين، 17 ابريل 2017 04:14 م

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار والتمويل،أنه بالرغم من انخفاض مؤشرات البورصة العالمية والأحداث الإرهابية الدامية التى تعرضت لها مصر الأسبوع الماضى إلا أنه كان هناك تماسك ملحوظ فى مؤشرات البورصة المصرية على عكس الانهيار الذى حدث فى البورصة الصينية وتراجع سوق طوكيو لأدنى مستوياته فى اخر 4 شهور.

وأشار “عادل” في مداخلة هاتفية مع الإعلامى ماجد على فى برنامجه “لقمة عيش” والذى يذاع على قناة “LTC” ان الموافقة على التعديلات التشريعية لقانون سوق المال نقلة كبيرة كنا نتمناها منذ سنوات طويلة، مؤكداً أن هذه التعديلات هى الأكبر منذ 20 عام .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3