أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب /الدوما/ الروسي، ليونيد سلوتسكي، اليوم الاثنين، أن نتائج الاستفتاء التركي الذي حصل فيه مؤيدو الحكم الرئاسي على أغلبية طفيفة، لن يضر بعلاقات الشراكة مع روسيا.

وقال سلوتسكي - في تصريحات بثتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - إن “العلاقات مع تركيا ليست علاقات سهلة، لكن لا بد منها لأجل المشاركة في الاقتصاد والسياسة، ولا يوجد أي سبب يدعو إلى الشك في مستقبلها في أعقاب الاستفتاء الأخير” .. لافتا إلى أنه على يقين من أن روسيا وتركيا ستحافظان على حوار بنّاء في أستانا حول التسوية في سوريا.

وأوضح أن فارق الفوز الضئيل الذى تحقق فى استفتاء مؤيدى الحكم الرئاسى أظهر التنوع الواسع فى الآراء فى المجتمع التركى.