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خبير أمني يطالب بتطبيق قانون الطوارئ الأمريكي فى مصر.. فيديو
فاروق المقرحي مساعد وزير الداخلية الاسبق

خبير أمني يطالب بتطبيق قانون الطوارئ الأمريكي فى مصر.. فيديو

الإثنين، 17 ابريل 2017 04:07 م

اعترض اللواء فاروق المقرحي، ،مساعد أول وزير الداخلية الأسبق، على احتجاز المشتبه به في العمليات الإرهابية لمدة أسبوع لجمع الأدلة التي تثبت تورطه في القضايا الإرهابية والتى اقترحها، النائب ثروت بخيت، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب.

وقال إن قانون الطوارئ الأمريكي يعطي مسئول الضبط القضائي 90 يوماً والفرنسي 15 يوماً، بالإضافة إلي أن أمريكا تفرض حالة الطوارئ منذ 2001 ولم يعترض أحد، كما أحتد أيضاً علي حديث النائب ثروت بخيت حينما تحدث عن منظمات حقوق الإنسان.

وقال النائب ثروت بخيت ،في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة الباز، في برنامج “بلا أقنعة”،الذي يذاع علي قناة “LTC”، إن منظمات حقوق الإنسان لا تلتفت إلا لحقوق السجناء و الإرهابيين وتدخلها في مصر فقط، موضحاً أن أعضاء منظمات حقوق الإنسان يتربحوا من الشعارات الواهية أمثال حافظ أبو سعده.

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