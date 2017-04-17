أقرت الحكومة الروسية اليوم ، الإثنين، قائمة من 18 دولة يمكن لمواطنيها دخول روسيا بدون تأشيرة.

وبحسب بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الروسية - ونقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - تضم القائمة: الجزائر والبحرين، وبروناي والهند وإيران والصين وكوريا الشمالية والكويت والمكسيك والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والسعودية وسنغافورة وتونس وتركيا واليابان وقطر”.

وبحسب القرار، يطبق على مواطني هذه الدول نظام مبسط للحصول على تأشيرات دخول تبقى سارية المفعول لمدة تصل إلى 30 يومًا وتسمح لهم بالبقاء داخل روسيا لمدة تصل إلى ثمانية أيام ، ويمكن الحصول على هذه الوثيقة بشكلها الإلكتروني.