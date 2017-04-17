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إصابة 12 شخصا بحروق داخل ملهى ليلي فى لندن
حريق ملهى ليلي في روماني

إصابة 12 شخصا بحروق داخل ملهى ليلي فى لندن

الإثنين، 17 ابريل 2017 03:39 م

أصيب 12 شخصا على الأقل بحروق بعد أن قام رجل برش مادة كميائية داخل ملهى ليلي شرقي العاصمة البريطانية لندن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم /الاثنين/ عن المتحدث باسم فريق الاطفاء بلندن قوله إنه تم إلقاء مادة كيميائية آكلة غير معروفة داخل ملهى ليلي.

وأوضحت الشرطة أن الحادثة وقعت في ملهى “مانجل” بشرق لندن بعد أن نشب خلاف بين مجموعتين من الأشخاص التي تصاعدت عندما قام مشتبه به برش “مادة حامضة” مباشرة على رجلين.

وصفت شرطة العاصمة البريطانية إصابة رجلين - في العشرينات من العمر - بأنها خطيرة ولكنها مستقرة، مشيرة إلى أن 10 أشخاص آخرين يتلقون العلاج من إصابات طفيفة.

ولم تلق الشرطة القبض على أي مشتبه به إلى الآن حيث يجري رجال الشرطة تحقيقا في الحادثة.

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